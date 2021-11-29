Лукашенко рассказал о «подкинутых» на белорусскую границу трупах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил литовских силовиков в убийстве нелегальных мигрантов. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании в министерстве обороны республики, передает Telegram-канал БЕЛТА.

Он рассказал о двух трупах, «подкинутых» за последние два дня на белорусскую границу, и указал на один и тот же почерк. По его словам, литовские правоохранители помещают в спальный мешок мертвых или полуживых нелегалов, после чего подбрасывают их на белорусскую границу, где местные пограничники обнаруживают уже бездыханные тела.

О найденном 28 ноября трупе также сообщали в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии. По данным ведомства, ночью сотрудники ГПК обнаружили тело «избитого и истощенного мужчины неславянской внешности», а также следы его волочения к белорусской границе с территории Литвы.

До этого в погранкомитете Белоруссии обвиняли правоохранительные органы Литвы в избиении до смерти одного из беженцев. В ведомстве отметили, что тело пострадавшего мужчины было обнаружено 27 ноября на участке пограничной заставы «Видзы».