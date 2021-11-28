Белоруссия заявила о брошенном литовскими силовиками теле избитого беженца

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии обвинил правоохранительные органы Литвы в избиении одного из беженцев до смерти, передает БЕЛТА.

По данным ГПК, в субботу, 27 ноября, на участке пограничной заставы «Видзы» Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины примерно 30 лет.

«Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе», — заявили в ведомстве

На место вызвана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.

8 ноября в Белоруссии на границе с Польшей и Литвой собрались несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются прорваться на территорию Европейского союза. Запад утверждает, что ситуацию специально организовали белорусские власти.

