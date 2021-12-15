Лукашенко призвал Витебскую область готовиться к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с чиновниками в Витебской области назвал своей задачей защиту страны от войны. Присутствующим он посоветовал готовиться к конфликту самостоятельно и рассчитывать только на свои силы, передает «БелТА».

«Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдет и сейчас. Не дай бог она будет развязана», — предупредил белорусский президент региональных чиновников. При этом он добавил, что для себя видит задачей не допустить такого развития событий, «уберечь государство и народ от войны».

Чтобы вместе реализовать указанную задачу, руководителям на местах, в частности, в Витебской области, необходимо обратить внимание на персональный состав и материальное обеспечение территориальной обороны и территориальных войск, отметил белорусский лидер. «Нужно действовать, не рассчитывая ни на кого. Если помогут, это будет в плюс. Но надо рассчитывать только на себя», — сказал Лукашенко.

Напутствие в Витебске Лукашенко сделал, представляя области нового губернатора Александра Субботина. Кроме прочего, Лукашенко назвал регион истоком белорусской государственности и культурной столицей Белоруссии.

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