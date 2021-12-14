Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Сергея Тихановского приговорили к 18 годам колонии

Гомельский суд приговорил мужа Светланы Тихановской Сергея к 18 годам лишения свободы

Фото: Roman Kubanskiy / Wikipedia

В Белоруссии Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима. Оппозиционера признали виновным в призывах к насилию в отношении властей и подготовке массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает «БЕЛТА».

Суд постановил, что вина Тихановского в возбуждении вражды и розни в обществе по социальным признакам полностью доказана. По мнению судьи, существовала непосредственная связь между преступлениями экстремистов и деятельностью оппозиционера, который «манипулировал общественным сознанием».

Материалы по теме:
Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?
Хронический протестБелорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время?
29 декабря
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества» Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
«Лукашенко не ожидал такой реакции общества»Как изменилась Белоруссия за год протестов и репрессий
9 августа

Вместе с Тихановским Гомельский суд приговорил еще нескольких оппозиционных политиков и блогеров — в частности, Игоря Лосика, Николая Статкевича, Артема Сакова, Владимира Цыгановича и Дмитрия Попова. Все они получили от 14 до 16 лет тюремного заключения.

Сергей Тихановский — муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и создатель популярного среди белорусов YouTube-канала «Страна для жизни». Именно Тихановский изначально попытался принять участие в президентских выборах в 2020 году в Белоруссии, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации.

Оппозиционер находился в СИЗО с 2020 года. Его задержали в Гродно на одном из пикетов по сбору подписей, причем для ареста Тихановского правоохранителям пришлось задействовать ОМОН. Летом Telegram-канал политика признали экстремистким.

Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Тихановская ответила на приговор своему мужу
Бывшего телохранителя Макрона арестовали из-за связи с российским бизнесменом
Нейрохирурги и ракетостроители оказались не умнее обычных людей
Названы альтернативные способы получения визы США
В Москве задержали полсотни оказывавших интимные услуги стриптизерш
Россию обязали бороться с насилием в семье после удовлетворения жалоб в ЕСПЧ
Мошенники одним способом выманили у россиян более трех миллиардов рублей
В Германии предсказали рост цен на газ из-за проблем с «Северным потоком-2»
Датская фирма осуждена за поставку топлива российским ВВС в Сирии
Стало известно о жизни кассирши после кражи миллионов из российского банка
Госдума приняла закон о публичной власти
Смертельно ядовитый бумсланг притаился в ветвях рождественской ели
Стало известно о состоянии Ельцина после подписания Беловежских соглашений
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter