В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал Тихановского

В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал оппозиционного блогера Сергея Тихановского «Страна для жизни». Соответствующая запись появилась в списке экстремистских материалов на сайте Министерства информации республики.

Такое решение было принято судом Центрального района Минска 12 июля.

Кроме канала, экстремистскими были признаны его чат и чат-бот, а также Telegram-канал фонда «Страна для жизни».

В марте Сергею Тихановскому были предъявлены обвинения в подготовке и организации массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды.

Оппозиционер находится в СИЗО с мая 2020 года. Он планировал баллотироваться в президенты Белоруссии, однако его инициативную группу не зарегистрировали. На одном из пикетов по сбору подписей Тихановского задержали и обвинили в применении насилия в отношении сотрудников милиции.