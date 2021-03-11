СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает Tut.by.

По версии следствия, обвиняемые активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на протяжении длительного периода времени.

Материалы по теме Хронический протест Белорусская оппозиция почти полгода выходит на улицы. Как изменилась страна за это время? Так не победим Белорусская оппозиция представила план борьбы с Лукашенко. Почему он обречен на неудачу?

Сергею Тихановскому, мужу бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Белоруссии: часть 1 статьи 293 («Организация массовых беспорядков»), часть 3 статьи 130 («Разжигание социальной вражды»), часть 2 статьи 191 («Воспрепятствование работе Центрального избирательного комитета»), часть 1 статьи 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Тихановский находится в СИЗО с мая. Он хотел баллотироваться в президенты Белоруссии, но его инициативную группу не зарегистрировали. Тогда участвовать в выборах решила его жена Светлана. На одном из пикетов по сбору подписей Тихановского задержали и обвинили в насилии в отношении милиционеров. Очевидцы назвали инцидент провокацией. Арестованному блогеру были предъявлены обвинения.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.