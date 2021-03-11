СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение мужу Тихановской

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовного дела, в рамках которого белорусскому блогеру Сергею Тихановскому, а также лидеру незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаю Статкевичу предъявлено окончательное обвинение. Об этом сообщает Tut.by.
По версии следствия, обвиняемые активно занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на протяжении длительного периода времени.
Сергею Тихановскому, мужу бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса Белоруссии: часть 1 статьи 293 («Организация массовых беспорядков»), часть 3 статьи 130 («Разжигание социальной вражды»), часть 2 статьи 191 («Воспрепятствование работе Центрального избирательного комитета»), часть 1 статьи 342 («Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»).
Санкция наиболее тяжкой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Тихановский находится в СИЗО с мая. Он хотел баллотироваться в президенты Белоруссии, но его инициативную группу не зарегистрировали. Тогда участвовать в выборах решила его жена Светлана. На одном из пикетов по сбору подписей Тихановского задержали и обвинили в насилии в отношении милиционеров. Очевидцы назвали инцидент провокацией. Арестованному блогеру были предъявлены обвинения.
В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года, согласно официальным результатам которых Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции несогласных с итогами жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.