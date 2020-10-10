Тихановская впервые за четыре месяца пообщалась с находящимся в СИЗО мужем

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская впервые с момента ареста пообщалась со своим мужем Сергеем, находящимся в СИЗО. Об этом сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба политика.

Супруги общались по телефону. Разговор стал для семейной пары первым за четыре месяца.

Светлана Тихановская покинула Белоруссию после выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, получила 10 процентов голосов, а действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — 80 процентов. Сейчас Тихановская находится в Литве.

Ее муж, блогер Сергей Тихановский, находится в СИЗО с мая. Ему вменяют насилие в отношении сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов. В Белоруссии второй месяц продолжаются массовые протесты с требованием провести новые и честные выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.