В Минске устроили протест возле изолятора с задержанным мужем Тихановской

Жители Минска устроили стихийную акцию протеста возле СИЗО №1, в котором, предположительно, находится несостоявшийся кандидат в президенты Белоруссии Сергей Тихановский. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «TJ».

Отмечается, что люди также направились к изолятору на улице Окрестина. Содержащиеся в нем белорусы жалуются на пытки и издевательства.

Блогера Тихановского задержали и не допустили до выборов, из-за чего кандидатом в президенты стала его жена, Светлана Тихановская.

В Белоруссии больше недели продолжаются массовые акции протеста из-за официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Протесты жестко разгонялись с помощью спецсредств, погибли два человека. Тысячи рабочих главных промышленных предприятий Белоруссии объявили забастовку и поддержали митингующих.