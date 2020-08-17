Лукашенко рассказал о звонке от Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о звонке от канцлера Германии Ангелы Меркель. Его слова передает РИА Новости.

Лукашенко заявил, что знает, кого сформировала для переговоров оппозиция. «Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". [Президент Литвы Гитанас] Неуседа и прочие», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что Ангелу Меркель попросила о помощи соперница нынешнего президента Светлана Тихановская. Через некоторое время правительство Германии провело с ней переговоры. Сама Меркель потребовала немедленно и без дополнительных условий освободить задержанных в Белоруссии демонстрантов.

По всей Белоруссии идут массовые протесты. В ходе столкновений задержаны оказались несколько тысяч человек, известно о сотнях пострадавших. Демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов избирателей.