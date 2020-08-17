Лукашенко заявил об отказе оппозиции пересчитать голоса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал пересчитать голоса на прошедших 9 августа выборах, но оппозиция отказалась. Об этом он сказал во время общения с протестующими заводчанами, передает телеканал СТВ.

«Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем". Пусть скажут: где, на каких участках», — утверждает Лукашенко.

«Вечером им предложили пересчитать, — продолжил он. — Мне говорят, передают люди: "А уже не актуально считать. Это уже не актуально!"».

По словам Лукашенко, на вопрос, что нужно, был дан ответ: «Новые выборы».

Ранее он заявил, что новые выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая Конституция республики.

По официальным данным, Лукашенко получил на выборах 80 процентов голосов. В Белоруссии больше недели продолжаются массовые протесты граждан, не согласных с этим.