Разговор Лукашенко с бастующими рабочими попал на видео

Разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко с бастующими рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал издания Tut.by.

На кадрах Лукашенко в сопровождении охраны идет к группе рабочих. Один из них кричит в его сторону: «Застрелись, офицер!», другие просят ответить на их вопрос.

«Стойте на месте, не волнуйтесь. Я вас избивать не буду», — говорит Лукашенко, подойдя к рабочим. Его прерывают ироничным возгласом: «Да вы что!»

«Это не в моих интересах. Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко. Поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон!» — обращается Лукашенко на повышенных тонах к одному из рабочих и делает шаг вперед. После этого запись прерывается.

Ранее сообщалось, что Лукашенко объявил о готовности передать полномочия после принятия новой Конституции. «Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — заявил он. Бастующие рабочие прервали выступление Лукашенко криками «Уходи!».

В Белоруссии больше недели идут массовые протесты против официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко получил более 80 процентов голосов. Акции жестко разгонялись силовиками.