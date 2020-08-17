Бастующие рабочие прервали выступление Лукашенко криками «Уходи!»

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Президента Белоруссии Александра Лукашенко бастующие рабочие Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) встретили криками «Уходи!». Видеозапись опубликовал Tut.by в своем Telegram-канале.

«Спасибо! Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать», — сказал Лукашенко, выступление которого прервали рабочие.

Ранее сообщалось, что президент побеседовал в одном из цехов МЗКТ с небольшой группой заранее отобранных рабочих. После этого вертолет Лукашенко покинул территорию МЗКТ. Находился ли в нем президент, не уточняется.

Лукашенко прибыл на МЗКТ в сопровождении сына Николая. Территория завода охраняется службой безопасности, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. На МЗКТ приехала и один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.