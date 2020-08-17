Лукашенко отказался выйти к толпе бастующих и выступил перед отобранными людьми

Президент Белоруссии Александр Лукашенко побеседовал в одном из цехов Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) с небольшой группой заранее отобранных людей. Об этом пишет Tut.by в своем Telegram-канале.

К собравшейся на площадке завода толпе бастующих он не вышел. Тем временем к проходной МЗКТ продолжают прибывать колонны рабочих других заводов, в частности работники Минского тракторного завода (МТЗ).

Вертолет Лукашенко покинул территорию МЗКТ. Находился ли в нем президент, не сообщается.

Лукашенко прилетел на вертолете на МЗКТ, чтобы пообщаться с бастующими рабочими. Он прибыл в сопровождении сына Николая. Территория завода охраняется службой безопасности, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. На МЗКТ ждут одного из лидеров объединенного штаба оппозиции Марию Колесникову.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.