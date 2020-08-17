Лукашенко прилетел на вертолете к бастующим рабочим

Протесты на белорусских предприятиях продолжаются. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия» в своем Telegram-канале.

Рабочие «Беларуськалия», Белорусского металлургический завода (БМЗ) и Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) намерены провести переговоры с руководством предприятий.

Тем временем на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) прилетел на вертолете президент Александр Лукашенко. Территория охраняется Службой безопасности, журналистов без аккредитации попросили ее покинуть. Лукашенко выступит с речью и ответит на вопросы.

На МЗКТ поддержать рабочих приедет и один из лидеров объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова, сообщает в своем Telegram-канале телеканал «Белсат».

При этом к МЗКТ движется колонна работников Минского тракторного завода (МТЗ). Они объявили суточную забастовку, уточнив, что если их требования не выполнят, забастовка перерастет в бессрочную.

В Белоруссии восьмой день проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников главных промышленных предприятий страны и поддержали митингующих. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники. Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти.