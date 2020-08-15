Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов «ножом в спину власти»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал забастовки белорусских заводов в республике «ножом в спину» власти. Его слова приводит Sputnik Беларусь.

«Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время [рабочие] хоть какую-то нормальную мало-мальски зарплату имели <...> И что? Нож в спину?» — заявил белорусский лидер. Он добавил, что бастующие впоследствии не должны продолжать работать на заводах.

13 августа одним из первых крупнейших предприятий, объявивших забастовку, стал Минский автомобильный завод (МАЗ). Рабочие требовали признать результаты выборов недействительными, провести перевыборы и остановить насилие от ОМОНа. За день к нему присоединились несколько десятков ведущих заводов Белоруссии, на протесты вышли сотни человек. К ним присоединились филармонии, работники метро, врачи, железнодорожники и работники IT-сферы.

Работники Минского тракторного завода заявили, что на предприятии работают не 20 человек, а 16 тысяч. 15 августа к протестам присоединились сотрудники государственной авиакомпании «Белавиа» и аэропорта в Минске. Они вышли с плакатами «Мы против насилия», «Стоп насилию», «Нам нужна правда» и «Верни наши голоса» и скандировали «Авиация с народом!»

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