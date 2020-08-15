Голосовавший за Лукашенко директор белорусского завода признал его поражение

Генеральный директор Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский, голосовавший за Александра Лукашенко на президентских выборах, признал его поражение. Он заявил об этом на встрече с сотрудниками во время забастовки, видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале TUT.BY.

По словам Римашевского, у людей есть право на альтернативную точку зрения и он осознанно голосовал за Лукашенко. Он объяснил, что оценивает действия человека. «Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл», — заявил директор МЗКТ. Когда он заявил о голосовании за Лукашенко, работники завода отреагировали неодобрительными возгласами, однако зааплодировали ему после признания поражения действующего президента.

Римашевский выразил согласие с отсутствием массовой поддержки его мнения, однако заявил, что будет отстаивать его и говорить, что «возможно, все пожалеют об этом».

Ранее 15 августа Лукашенко заявил, что если работники белорусских заводов хотят проводить забастовку — они могут это делать, но тогда им не место на предприятиях. По его словам, руководители заводов должны предупредить сотрудников о риске потерять и работу, и заводы, но сделать это без давления. Президент добавил, что работа предприятий может не восстановиться. Он отметил, что если нужна какая-то поддержка от государства или необходимость встретиться с властями, то не надо отказывать в этом. Накануне он говорил, что ему доложили лишь об одном бастующем заводе, на котором выразили мнение 20 человек.

Материалы по теме «Прекратите! Вы уже опозорились!» Российские боевики, оппозиция и коронавирус. Чем Лукашенко напугал народ и парламент перед выборами «Запад списал Лукашенко» После выборов Белоруссию ждут большие потрясения. Кто на самом деле готовит в стране переворот?

13 августа одним из первых крупнейших предприятий, объявивших забастовку, стал Минский автомобильный завод (МАЗ). Рабочие требовали признать результаты выборов недействительными, провести перевыборы и остановить насилие от ОМОНа. За день к нему присоединились несколько десятков ведущих заводов Белоруссии, на протесты вышли сотни человек. К ним присоединились филармонии, работники метро, врачи, железнодорожники и работники IT-сферы. Работники Минского тракторного завода заявили, что на предприятии работают не 20 человек, а 16 тысяч. 15 августа к протестам присоединились сотрудники государственной авиакомпании «Белавиа» и аэропорта в Минске. Они вышли с плакатами «Мы против насилия», «Стоп насилию», «Нам нужна правда» и «Верни наши голоса» и скандировали «Авиация с народом!»

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, поводом послужила победа Лукашенко на выборах с 80,1 процентом голосов. Граждане выступили против этих результатов. Участники акций жаловались на насилие со стороны силовиков. Сообщалось, что сотрудники ОМОНа били их дубинками, стреляли резиновыми пулями и использовали светошумовые гранаты.