Лукашенко отреагировал на забастовки белорусских заводов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если сотрудники заводов страны хотят бастовать — пусть идут бастовать, но на предприятиях им не место. Так он отреагировал на протесты рабочих, передает белорусское агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они предупредили сотрудников о том, что есть риск потерять работу и заводы. При этом он призвал не давить ни на кого, а просто сказать об этом.

Президент страны добавил, что дальше работа не восстановится, и заявил, что если нужна помощь от государства или выставлено требование встретиться с властями для ответов на вопросы, то отказывать не надо. Он также заявил, что экономике надо оказывать внимание в первую очередь.

14 августа сообщалось, что Лукашенко отказался верить в забастовки на предприятиях из-за несогласия с результатами президентских выборов. Он заявил, что ему доложили об одном примере на крупном заводе, Минском автомобильном (МАЗ) или Минском тракторном (МТЗ), он точно не помнит. По словам Лукашенко, свое мнение решили высказать 20 человек, бросили работу и начали забастовку. Он подчеркнул, что если остановится производство, Белоруссия не сможет раскрутить его и рынки займут конкуренты из Канады и России.

МАЗ стал одним из первых крупнейших предприятий, объявивших забастовку — это произошло 13 августа, завод выдвинул требование властям и руководству — признать результаты президентских выборов недействительными, провести перевыборы и остановить насилие от ОМОНа. За день к нему присоединились несколько десятков главных заводов Белоруссии, в том числе крупнейший строительный завод МАПИД. На «Гродно Азоте» на протест вышли сотни человек. К ним подключились госфилармонии, метро, врачи, железнодорожники и работники IT-сферы. 14 августа работники МТЗ ответили Лукашенко на слова о 20 протестующих — там заявили, что работников МТЗ не 20 человек, а 16 тысяч.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после того, как стало известно о победе Лукашенко над оппозиционным лидером Светланой Тихановской. Ее вынудили уехать в Литву. С 12 августа граждане начали выступать не только против действующей власти, но и против жестокости силовиков. На акциях задержали около 7 тысяч человек, сотрудники ОМОНа били их дубинками, стреляли резиновыми пулями и использовали светошумовые гранаты. 13 августа задержанных начали отпускать.