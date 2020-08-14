Работники минского метро присоединились к забастовке

Работники минского метрополитена присоединились к протестной забастовке. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом поезда продолжат движение, и перевозка пассажиров будет осуществляться. Работники метро вышли на улицы Минска с плакатами против итогов президентских выборов и выстроились в «цепь солидарности».

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. 13 августа начались забастовки на крупнейших предприятиях страны.