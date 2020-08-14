Сотни бастующих белорусских рабочих попали на видео

Сотни бастующих рабочих белорусского предприятия «Гродно Азот» попали на видео. Его опубликовал Telegram-канал NEXTA Live журналиста Степана Путило.

Рабочие проводят встречу с руководством предприятия, мэром Гродно и начальником гродненской милиции. Они требуют немедленного освобождения всех задержанных на протестных акциях и проведения новых выборов президента Белоруссии.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова. Лукашенко считает, что оппозиция планирует устроить революцию.