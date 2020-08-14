Лукашенко отказался верить в забастовки сотен рабочих по всей стране

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался верить в то, что десятки заводов по всей стране остановились из-за несогласия с результатами выборов. Об этом он заявил на совещании, посвященном проблемам строительной отрасти, передает БЕЛТА.

По его словам, ему доложили об «одном примере» на крупном заводе, Минском автомобильном (МАЗ) или Минском тракторном (МТЗ), он точно не помнит. «20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что в случае остановки производства Белоруссия «никогда не раскрутит» его, и рынки, за которые сейчас идет ожесточенная борьба, займут канадские и российские конкуренты. «Спасая предприятие, будешь кормить свою семью. На улице можно походить. Нам некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?» — добавил он, намекая на то, что уличные протесты являются организованными извне и оплачиваются.

Между тем МАЗ был одним из первых крупнейших заводов Белоруссии, который объявил забастовку 13 августа и выдвинул руководству и властям требования — признать результаты выборов недействительными, провести перевыборы и остановить насилие со стороны ОМОНа.

За день к нему присоединились уже несколько десятков главных предприятий страны, в том числе крупнейший в стране строительный завод МАПИД и МТЗ. На видеозаписях, снятых очевидцами, толпы рабочих, например, сотни вышли только на одном «Гродно Азоте». К промышленникам подключаются работники других сфер, например, госфилармонии, метро, врачи, работники IT-сферы из Парка высоких технологий, железнодорожники и другие.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестой день после того, как ЦИК объявил разгромную победу Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской. Белорусские спецслужбы вынудили ее уехать в Литву, однако с 12 августа люди митингуют уже не только против действующей власти, но и против чрезмерной жестокости силовиков. На акциях было задержано почти семь тысяч человек, против них применяли дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули и спецтехнику. 13 августа задержанных начали отпускать.