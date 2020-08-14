ЦИК Белоруссии огласил итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила окончательные итоги президентских выборов. Об этом сообщает Tut.by.

По данным ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента.

Депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая получила 1,6 процента голосов, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,2 процента, а председатель Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергей Черечень — 1,14 процента. Против всех проголосовали 4,59 процента.

Тихановская первой подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает официальных результатов выборов. В оппозиционном штабе считают, что независимо собранные данные с участков показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70-80 процентов избирателей. Впоследствии примеру Тихановской последовали Канопацкая, Дмитриев и Черечень. ЦИК отклонил их жалобы.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция требует положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.