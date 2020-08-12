Оппозиционные кандидаты потребовали аннулировать победу Лукашенко на выборах

Все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме действующего главы государства Александра Лукашенко, потребовали аннулировать его победу. Об этом сообщает РИА Новости.
Жалобы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Белоруссии на итоги голосования подали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Таким образом, результаты выборов требуют отменить все зарегистрированные кандидаты.
Оппозиционный политик Светлана Тихановская, объявившая себя победителем выборов, ранее также пыталась подать жалобу, но под давлением властей приняла решение покинуть страну и скрыться в Литве.
Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.
Все за три ночи протестов правоохранители задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.