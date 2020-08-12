Оппозиционные кандидаты потребовали аннулировать победу Лукашенко на выборах

Все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме действующего главы государства Александра Лукашенко, потребовали аннулировать его победу. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалобы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Белоруссии на итоги голосования подали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Таким образом, результаты выборов требуют отменить все зарегистрированные кандидаты.

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Оппозиционный политик Светлана Тихановская, объявившая себя победителем выборов, ранее также пыталась подать жалобу, но под давлением властей приняла решение покинуть страну и скрыться в Литве.

Белоруссию охватили массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.

Все за три ночи протестов правоохранители задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.