В МВД Белоруссии уточнили позицию об издевательствах над задержанными

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков, заявивший, что не было никаких издевательств над задержанными во время протестов, уточнил свою позицию. Об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода» в своем Telegram-канале.

«Мне сказали, что в камере никого не избивали», — заявил Барсуков, который вновь приехал к СИЗО на Окрестина в Минске. «В камере — нет», — повторил он.

13 августа из белорусских изоляторов начали отпускать задержанных во время акций протеста. Вышедшие на свободу заявляют об издевательствах и показывают следы побоев.

Барсуков приезжал к СИЗО на Окрестина накануне ночью. После вопроса журналистки о том, почему вышедшие из изолятора белорусы жалуются на издевательства, замглавы МВД Белоруссии заявил, что никаких издевательств не было. Затем он оборвал все остальные вопросы, сел в машину и уехал.

В Белоруссии шестой день продолжаются массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

В первые дни массовых акций власти разгоняли протестующих с улиц с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применялись фаеры, брусчатка, коктейли Молотова. Официально подтверждена гибель двух человек. Всего за четыре ночи столкновений было задержано около семи тысяч протестующих.

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