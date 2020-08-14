Тихановская призвала остановить насилие в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала остановить насилие на улицах городов. Ее новое видеообращение опубликовано на YouTube.

Тихановская заявила, что большинство не верит в победу Александра Лукашенко на выборах главы республики. На участках, где «посчитали голоса честно», она получила 60-70 процентов.

Оппозиция всегда подчеркивала, что защищать выбор нужно законными и ненасильственными способами, однако власть превратила мирный выход граждан на улицы в кровавую бойню, сказала Тихановская.

В Белоруссии сложилась критическая ситуация, человеческая жизнь — это самое ценное, и нужно остановить насилие, заявила бывший кандидат. Она призвала власть пойти на диалог, а мэров белорусских городов — 15 и 16 августа организовать мирные и массовые собрания.

Также Тихановская поблагодарила работников бастующих предприятий и призвала всех пройти по специальной ссылке и подписаться в том, что голосовали за нее.

Тихановская 10 августа уехала из Белоруссии в Литву. Она заявила, что приняла решение самостоятельно. «Не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — отметила она и упомянула своих детей. Позже было опубликовано еще одно видеообращение, в котором Тихановская призвала белорусов не выходить на протесты.