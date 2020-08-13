В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.

В сети появилась аудиозапись, на которой некий чиновник требует переписать итоги выборов на участке. Он спрашивает членов избиркома, как так получилось, что победила оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Ему ответили, что «посчитали то, что было». Тогда чиновник потребовал изменить результаты, поскольку «сегодня не та ситуация, чтобы смотреть на вот эти честные демарши».

Питаленко признал, что запись реальная. Переписать протокол заставил глава администрации Октябрьского района Сергей Сташевский, ему принадлежит голос на аудиозаписи. По словам Питаленко, члены комиссии вынуждены были написать цифры, «которые продиктовали». При этом для ознакомления граждан они сначала вывесили первый протокол, по которому побеждала Тихановская. «Я хочу просто переждать этот всплеск, я честно скажу, что не знал об этой записи», — добавил Питаленко.

В Белоруссии пятый день продолжаются массовые протесты из-за президентских выборов, на которых, согласно официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов. Силовики разгоняют акции с помощью спецсредств. Задержаны тысячи человек. 13 августа в знак протеста объявили забастовку крупные предприятия Белоруссии.