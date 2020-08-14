Бастующий МТЗ ответил Лукашенко

Работники бастующего Минского тракторного завода (МТЗ) ответили президенту Белоруссии Александру Лукашенко на его слова о том, что к забастовке на предприятии присоединилось 20 человек. Видеозапись их шествия опубликовал в своем Telegram-канале портал TUT.by.

На плакате, который несут во главе колонны, написано «Мы не овцы, не быдло, не народец. Мы — работники МТЗ, и нас не 20 человек, а 16 тысяч». Колонна бастующих выдвинулась в город, не дождавшись премьер-министра страны Романа Головченко. В их планах — дойти до Дома правительства.

Ранее Лукашенко отказался верить в то, что десятки заводов по всей стране остановились из-за несогласия с результатами выборов. По его словам, ему доложили об «одном примере» на крупном заводе, Минском автомобильном (МАЗ) или Минском тракторном (МТЗ), он точно не помнит. «20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: "Хорошо, идите, ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей". Завернулись, обратно пошли на работу», — сказал он.

На пятый день протестов в Белоруссии остановились полностью или частично уже более двух десятков промышленных предприятий, таких как МАЗ, «Гродно Азот», «Мозырский НПЗ», «Нафтан» и другие ключевые для страны заводы. К ним присоединяются работники других сфер — медицины, IT и даже филармонии. Со вчерашнего дня люди также выстраиваются в «цепи солидарности» с цветами, требуя остановить пытки и избиения со стороны силовиков. Все протестующие выдвигают одинаковые требования — отставка действующей власти, проведение новых честных выборов и прекращение произвола ОМОНа.