Премьер Белоруссии пришел на бастующий Минский тракторный завод и обидел рабочих

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко приехал на бастующий Минский тракторный завод (МТЗ), сообщает ТАСС. Часть рабочих он обидел отказом в беседе.

Изначально толпа собравшихся сотрудников предприятия потребовала, чтобы глава правительства общался с ними всеми на площади перед заводом, а не за проходной, на территории МТЗ, куда не пускают представителей прессы. Однако Головченко отказался. Сейчас он ведет переговоры лишь с частью представителей предприятия без журналистов.

Те, с кем он отказался говорить, присоединились к протестным шествиям по городу, в которых уже принимают участие сотни работников разных предприятий, объявивших забастовку.

«Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале уточняет, что часть рабочих МТЗ ушла еще раньше, так и не дождавшись премьера. Они несут транспарант, на котором написано: «Мы не овцы, не быдло, не народец».

«Овцами» и «быдлом» ранее называл протестующих действующий президент Александр Лукашенко, когда делал заявления, что протесты координируются из-за границы, а основной контингент митингующих составляют наркоманы и люди с сомнительным криминальным прошлым.

На пятый день протестов в Белоруссии остановились полностью или частично уже более двух десятков промышленных предприятий, таких как МАЗ, «Гродно Азот», «Мозырский НПЗ», «Нафтан» и другие ключевые для страны заводы. К ним присоединяются работники других сфер — медицины, IT и даже филармонии. Со вчерашнего дня люди также выстраиваются в «цепи солидарности» с цветами, требуя остановить пытки и избиения со стороны силовиков. Все протестующие выдвигают одинаковые требования — отставка действующей власти, проведение новых честных выборов и прекращение произвола ОМОНа.