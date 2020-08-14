Раскрыты обстоятельства стрельбы из боевого оружия на протестах в Бресте

Родственники жителя Бреста, который получил ранение из боевого оружия во время протестов, рассказали о его состоянии и об обстоятельствах стрельбы. Они не совпадают с официальной версией властей, пишет TUT.by.

Пострадавшего зовут Геннадий Шутов, ему 43 года. Его старшая дочь Людмила сообщила, что мужчину не могли найти два дня. Сперва он попал в Брестскую областную больницу, а затем его вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. По словам врачей, у него огнестрельное ранение головы, «тяжелые и обширные повреждения мозга».

«Врачи не дают никакого прогноза. Отцу сделали несколько операций, но пулю не вытащили», — говорит женщина. Медики не исключают, что пуля все-таки была резиновая, а не свинцовая, как сообщалось ранее, поэтому на рентгене ее не видно.

Также родственники Шутова нашли и опросили свидетелей того инцидента. Он произошел возле Московской администрации Бреста. По их словам, мужчина просто шел по улице, не примыкая к протестам, не дрался. Некоторые очевидцы говорят, что пуля, возможно, была выпущена с крыши.

Ранее сообщалось, что силовики в Бресте применили огнестрельное оружие против протестующих в ночь на 12 августа, которые вели себя агрессивно. По версии МВД, толпа с арматурами собиралась напасть на ОМОН, предупредительный выстрел в воздух не дал результата, тогда милиция применила табельное оружие и стреляла на поражение. Сообщалось, что ранен один из нападавших, но его имя не уточнялось.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестой день после того, как ЦИК объявил разгромную победу Александра Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской. Белорусские спецслужбы вынудили ее уехать в Литву, однако с 12 августа люди митингуют уже не только против действующей власти, но и против чрезмерной жестокости силовиков. На акциях было задержано почти семь тысяч человек, против них применяли дубинки, светошумовые гранаты, резиновые пули и спецтехнику, задержанные сообщают о постоянных избиениях и издевательствах. По всей стране десятки крупнейших заводов и предприятий, в том числе «МАЗ», «Гродно Азот» и метрополитен вышли на забастовку.