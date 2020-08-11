Опубликовано видео боев ОМОНа с протестующими в Бресте

Опубликовано видео боев протестующих с отрядами ОМОНа в Бресте, которые произошли накануне, 10 августа. Видеозапись публикует Russia Today в своем Telegram-канале.

Протестующие пытаются прорвать выстроенную силовиками стену щитов и бьют в нее ногами с разбега. В лицо одному из правоохранителей распылили слезоточивый газ.

9 и 10 августа по всей Белоруссии проходили массовые акции протеста. Участники не согласны с официальными результатами президентских выборов, по которым победил Александр Лукашенко, и требуют проведения новой, честной процедуры голосования. Демонстрации вылились в столкновения с ОМОНом. Задержаны несколько тысяч человек, десятки пострадали. Возбуждены уголовные дела. Официально подтверждена смерть одного протестующего. В Бресте участники акций протеста возводили баррикады, в город на помощь ОМОНу ввели войска.

Днем 11 августа в сети распространился призыв к белорусам снова выйти на улицы в 19:00.