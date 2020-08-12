Белорусский ОМОН открывал огонь на поражение против протестующих в Бресте. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия» со ссылкой на официальное сообщение министерства внутренних дел республики.

Решение о применении огнестрельного оружия было принято силовиками после нападения на сотрудников милиции группы «агрессивно настроенных» граждан с арматурой.

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«Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен», — сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Белоруссию охватили массовые акции протеста после обнародования официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. ОМОН стрелял по окнам жилых домов и штурмовал подъезды, где пытались укрыться участники уличных акций. Подтверждена смерть одного демонстранта.

Всего за три ночи протестов правоохранители задержали около шести тысяч человек. СИЗО в Минске переполнены. Задержанных перевозят из столицы в Жодино, где расположена следственная тюрьма.