Белорусский ЦИК отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы от кандидатов в президенты о непризнании итогов выборов. Об этом сообщает «TUT.by».

Комиссия рассмотрела жалобы Светланы Тихановской, Андрея Дмитриева и Анны Канопацкой и не нашла в изложенных фактах поводов для отмены результатов голосования. Жалоба Сергея Череченя в итоге в ЦИК не поступила.

Кандидат не понес ее лично, объяснив это тем, что «случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны». Поэтому подавать жалобу поехали его доверенные лица. Их не пустили в ЦИК, они 30 минут пытались прорваться в здание, в конечном итоге им сказали отправить жалобу по почте.

Ранее ЦИК огласил окончательные итоги президентских выборов. За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей, на втором месте Тихановская с 10,1 процента голосов.

Тихановская первой подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает официальных результатов выборов. В оппозиционном штабе считают, что независимо собранные данные с участков показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70-80 процентов избирателей. Впоследствии примеру Тихановской последовали Канопацкая, Дмитриев и Черечень.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция требует положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.

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