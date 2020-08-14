Глава Белорусской православной церкви попросил Лукашенко остановить насилие

Глава Белорусской православной церкви (БПЦ) митрополит Павел попросил президента Александра Лукашенко остановить насилие. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Я думаю, что Александр Григорьевич прекрасно знает это положение. Я не советую ничего, я только могу просить сделать все возможное, чтобы насилие не порождало новое насилие», — заявил митрополит.

Он рассказал, что видел сюжеты, в которых силовики несправедливо обижали людей. Глава БПЦ отметил, что нет смысла «просто так применять силу по отношению к тем, кто безоружный».

Митрополит обратился также к участникам протестов. «От нас ведь тоже многое зависит. Можно просто выразить свою позицию, а можно это сделать в агрессивной форме, что вызывает неправильное отношение со стороны правоохранительных органов. Находит коса на камень», — сказал священнослужитель.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты после президентских выборов, на которых, согласно официальным результатом, Лукашенко набрал более 80 процентов. Акции жестко разгонялись силовиками с помощью спецсредств.