Лукашенко рассказал о пьяных и обкуренных белорусах на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в ходе протестов белорусов было много обкуренных и пьяных. Об этом он сообщил на встрече с председателем исполкома СНГ Сергеем Лебедевым в эфире «Беларусь 1».

«Мы задержали организаторов, которые прятались, по зауголью бегали, около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас», — поделился глава государства.

Ранее Лукашенко выразил уверенность в том, что организаторам протестов «нужна была сакральная жертва». Также он назвал овцами граждан, протестующих против официальных результатов выборов главы государства. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять», — объяснил президент.

9 августа по всей Белоруссии прошли массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов. Задержаны 3 тысячи человек, пострадали несколько десятков. Сообщалось об одном погибшем, но информация пока официально не подтверждена. 10 августы протесты во многих городах страны возобновились.