Президент Белоруссии Александр Лукашенко уличил оппозицию в поисках «сакральной жертвы». Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, во время массовых акций протеста правоохранителям пришлось защищать не только покой горожан, но и своих политических оппонентов. Лукашенко заявил, что ночью поручил направить военных к объединенному штабу кандидата в президенты Светланы Тихановской, чтобы там «не убили кого-нибудь».

Он выразил уверенность в том, что организаторам протестов «нужна была сакральная жертва»: «Но повезло, что из их штаба позвонили нашим ребятам в милиции и попросили защиту. Мы их защищали всю ночь и до сих пор контролируем ситуацию».

Ранее, 10 августа, Лукашенко пообещал, что ответ на неправомерные действия протестующих будет адекватный, и разорвать страну никто не позволит. «Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось», — заверил он.

Массовые протесты в Минске и других городах Белоруссии начались после завершения голосования на выборах президента республики, заключительный день которых состоялся 9 августа.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), за Лукашенко проголосовали 80,23 процента избирателей, за Тихановскую — 574 тысячи человек, или 9,9 процента. Граждане не верят в победу действующего президента. Тихановская отказалась признавать результаты голосования и потребовала от Лукашенко «мирной передачи власти». Она заявила о намерении обжаловать итоги выборов и не исключила новых протестов в стране.