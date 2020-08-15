Сотрудники «Белавиа» присоединились к протестам в Белоруссии

Сотрудники белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» и аэропорта в Минске присоединились к акциям против насилия силовиков на протестах в стране. Об этом пишет «Комсомольска правда Беларусь».

Участники акции протеста вышли с плакатами «Мы против насилия», «Стоп насилию», «Нам нужна правда» и «Верни наши голоса», а также красными и белыми воздушными шариками. Кроме того, они скандировали «Авиация с народом!».

«Мы за честные выборы, против провокаций, которые начались, когда не допустили ни наших кандидатов, ни наблюдателей», — рассказал один из участников акции. «Мы боимся, я боюсь, но когда я вижу, что творится на Окрестина — у меня, мужчины, были слезы. Это ужасно страшно. Если мы это проглотим, чем это обернется? Будет просто ужас», — добавил он.

В Белоруссии продолжаются протесты, граждане выступают против результатов президентских выборов, на которых официально победил Александр Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Участники протестов массово жаловались на насилие со стороны силовиков. Сообщалось, что сотрудники ОМОНа били их дубинками, стреляли резиновыми пулями и использовали светошумовые гранаты.