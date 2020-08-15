Избитый омоновцами белорусский подросток впал в кому

В Белоруссии 16-летний подросток впал в кому после того, как его избили при задержании сотрудники ОМОН. Об этом в субботу, 15 августа, сообщает TUT.BY.

По данным издания, в настоящее время юноша находится в реанимации минской детской больницы №3. Туда его доставили 13 августа из Партизанского РУВД с множеством ушибов, сотрясением мозга, открытым переломом скуло-орбитального комплекса, судорожным синдромом и травматической эрозией роговицы обоих глаз. Кроме того, подросток находился в медикаментозной коме. На данный момент, юноша уже пришел в себя.

Как рассказал брат пострадавшего, его задержали 12 августа у станции метро «Каменная горка». Подростка избили при задержании, а затем и автозаке. «Он рассказывает, что его били электрошокером по пяткам, говорили, ты сейчас будешь петь гимн ОМОНа, он отказывался, после этого его голову опрокинули, его держали, в рот засунули палку и забивали ее. Тимур говорит, что ему еще повезло — мужику, который был рядом, палку в прямую кишку засунули, а 14-летнего парня били по промежности», — пояснил родственник подростка.

Мать юноши добавила, что также ему намеренно пытались повредить глаза. «При слове "милиция" у него начинается паническая атака, ему палкой выкалывали глаза», — рассказал женщина.

По ее словам, теперь родственники пострадавшего планируют обратиться в прокуратуру и Следственный комитет, чтобы привлечь виновных в избиении подростка к уголовной ответственности.

Ранее о жестоком избиении со стороны омоновцев рассказали другие участники протестов в Белоруссии. Как сообщало TUT.BY, некоторые из них по-прежнему находятся в больнице, а другим требуется долгое лечение.

Из-за недовольства жителей итогами выборов президента 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.