В Минске простились с погибшим во время протестов, начавшихся после оглашения результатов выборов президента Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал RT.

«В 12 часов перекрыли улицу Притыцкого, и была минута молчания», — сообщил корреспондент RT Константин Придыбайло. Отмечается, что люди приходят к месту на проспекте Пушкина, где погиб протестующий, приносят цветы и красно-белые воздушные шарики.

О первой жертве столкновений протестующих с силовиками в центре Минска власти официально сообщили в ночь на 11 августа. По версии МВД, один из демонстрантов погиб от разрыва в его руке неустановленного взрывного устройства, которое он хотел бросить в милицию.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.