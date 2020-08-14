Белорусский милиционер раздал протестующим цветы

В белорусском городе Жабинка подполковник милиции раздал цветы женщинам, участвующим в мирной акции солидарности. Видео опубликовано в Telegram-канале Tut.by.

На кадрах видно, как милиционер подходит к протестующим женщинам, обнимает их и раздает им белые розы. Кто-то из участников акции благодарит его в ответ. «Ребята, какие вы классные!» — говорит девушка за кадром.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.