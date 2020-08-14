Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»

Житель белорусского Слуцка, Минская область, снял на видео, как дети играют в «людей и ОМОН». Он выложил ролик в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах видно, как два мальчика заломили руки третьему и ведут его к подъезду. Затем они поворачивают, и «задержанный» ребенок падает.

Автор ролика саркастично комментирует происходящее: «Жесткие задержания происходят в городе Слуцке. Дети играют в людей и ОМОН, друг друга по очереди пакуют. Какой отличный пример наше государство подает подрастающему поколению!»

В Белоруссии шестой день идут протесты. Жители страны выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ, чиновники и силовики. Люди требуют положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.