Белорусы описали зверства избивавших граждан силовиков

Пользователи соцсетей из Белоруссии описали зверства местных силовиков во время проведения акций протеста — они задерживали граждан на улицах и избивали их. Своими историями поделились в том числе юзеры Twitter leftistChild и Lillyfloria.

По словам leftistChild, его задержали в парке, когда он возвращался домой. Парня попросили показать фотографии в смартфоне, а устройство в этот момент разрядилось. «Омоновец решил, что я сам его выключил и повел меня в микроавтобус, чтобы задержать», — пояснил пользователь.

Белорус рассказал, как его посадили в «Газель» с двухместными камерами, где уже сидели два человека. «Мои сокамерники рассказали, что их водили в отдельный автозак и били там, срезали волосы», — написал юзер.

Он объяснил, что на протяжении всего периода задержания с ними обращались крайне жестко: выводили из транспорта «пинками под задницу», тянули за волосы и удерживали голову лицом вниз. В случае с leftistChild силовики также вылили на голову банку строительного клея.

Позже, оказавшись в РОВД, пятеро сотрудников ОМОНа начали избивать задержанных дубинками и берцами. По его словам, сотрудники милиции были более человечны, но все равно оставили их на ночь в отделении. «Разрешали ходит в туалет под конвоем и там снимали стяжки (пластиковые наручники. — прим. «Ленты.ру») и больше не надевали», — пояснил он. Лишь в 5 утра милиция назвала его фамилию, зачитав список, и отпустила, попросив подписать протокол.

В отличие от него, Lillyfloria арестовали и увезли в Центр изоляции правонарушителей (ЦИП) на улице Окрестина в Минске. Там он провел 2,5 суток. По словам юзера, в РОВД на момент его задержания почти все решали увозить в ЦИП. Каждого из них держали в стяжке и ставили в неудобную позу, а также постоянно орали и унижали матом, «буквально внушая тебе, что ты — биомусор». Юзер пояснил, что в следующую ночь, с 10 на 11 августа, задержанных избивали еще более жестко. «Ор стоял нечеловеческий, истошный», — написал он.

На территории Белоруссии несколько дней идут массовые протесты после проведения президентских выборов. Согласно данным Центризбиркома страны, Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов и был переизбран на шестой президентский срок. Большинство граждан республики не поверили в его победу.

Власти разгоняли протестующих с помощью резиновых пуль, дубинок, водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат. В Бресте ОМОН стрелял на поражение боевыми патронами. Задержанных на митингах протестующих отвозили в ЦИП. Граждане массово жаловались на ужасные условия содержания, издевательства, избиения и угрозы совершения над ними противоправных действий.