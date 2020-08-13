Люди в черном с оружием заблокировали минский офис «Яндекса»

Неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офис «Яндекса» в Минске, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

По данным источника The Bell, офисы в настоящее время заблокированы, внутри них находятся нескольких сотрудников. В настоящее время компания пытается узнать подробности и причины происходящего, сообщает Onliner. По их данным, в офисах проводятся обыски.

Офис «Яндекса» расположен на проспекте Дзержинского в Минске, был основан в 2011 году. На странице минского офиса говорится, что сотрудники занимаются развитием ключевого продукта «Яндекса» — поисковика. В нем работают более 120 человек. Также в офисе в столице Белоруссии есть специальная группа, которая следит за качеством поиска и других продуктов компании именно на территории республики.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются акции протеста из-за объявления итогов президентских выборов. Согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко и переизбран на шестой срок. Граждане не верят в эти данные. Для разгона протестующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.

Также за дни протестов многие жители страны сообщали о проблемах с доступом в интернет. По их словам, отключения носят массовый характер: не работают соцсети, приложения и видеохостинги. В связи с этим оппозиция обратилась к сторонникам с просьбой установить приложения, поддерживающие связь по Bluetooth.