Тысячи протестующих сели на площади Независимости в Минске

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Тысячи протестующих заняли площадь Независимости в центре Минска. Об этом пишет белорусская служба «Радио Свобода» в своем Telegram-канале.

Многие люди сели на асфальт, показывая тем самым мирный характер акции.

К людям пришел и кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Он заявил, что отправляется в Верховный суд, и рассказал про «народные иски», попросив избирателей доказать власти, за кого они голосовали.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.