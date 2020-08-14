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В центр Минска начали стягивать войска. Видео опубликовало в своем Telegram-канале издание «TUT.by».

На видео заметна большая колонна военных грузовиков. Они направляются к Дому правительства, на площади перед которым проходит стихийный митинг. У самого Дома правительства появились дополнительные отряды силовиков и водометы.

Ранее тысячи протестующих перекрыли главную минскую улицу — проспект Независимости. Люди стоят неподалеку от Дома правительства, чтобы не допустить провокаций. Они скандируют «Разговор!», «Власть — к ответу», «Трибунал», «Выходи!».

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.