Белоруски бросились обнимать опустивших щиты омоновцев в Минске. Видео опубликовано в Telegram-канале МАЯ КРАIНА БЕЛАРУСЬ.

Когда колонна демонстрантов подошла к Дому правительства, силовики опустили щиты. Из толпы к ним бросились девушки, которые стали обнимать и целовать бойцов, вручая им цветы.

Ранее тысячи протестующих перекрыли главную минскую улицу — проспект Независимости. Люди стоят неподалеку от Дома правительства, чтобы не допустить провокаций. Они скандируют «Разговор!», «Власть — к ответу», «Трибунал», «Выходи!».

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.

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