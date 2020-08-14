Тысячи протестующих пришли к зданию ЦИК Белоруссии

Тысячи протестующих перекрыли главную минскую улицу — проспект Независимости — и пришли к зданию Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости.

Люди стоят неподалеку от Дома правительства, чтобы не допустить провокаций. Они скандируют «Разговор!», «Власть — к ответу», «Трибунал», «Выходи!». Силовики не препятствуют протестующим.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым более 80 процентов голосов набрал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция потребовала положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.