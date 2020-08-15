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Пострадавшие на акциях протеста белорусы рассказали об избиении ОМОНом

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Фото Виктора Толочко / Sputnik / РИА Новости

Шестеро белорусов, пострадавших на акциях протеста, рассказали об избиении ОМОНом. Об этом сообщило издание TUT.BY. По его данным, некоторые до сих пор находятся в реанимации, некоторых уже выписали, однако им предстоят месяцы лечения и реабилитации.

20-летний Алексей Курачев рассказал, что его избили в ночь на 13 августа, когда он мирно шел с людьми и выкрикивал лозунг «Жыве Беларусь». Он попытался спрятаться во дворе, но его задержали, завязали руки, «прописали по лицу с ноги» и ударили дубинкой. После его отвели в автозак, где его «примерно час» избивали «восемь или десять человек». Они также прочитали его сообщения и требовали раскрыть «координатора». Когда он «отключился», его положили на асфальт и облили водой, после чего вызвали скорую. В машине он потерял сознание и очнулся уже в больнице. В результате Курачев получил закрытую легкую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб в области правой скулы, правого и левого бедер, а также левой ягодицы и травматический шок второй степени.

34-летний Максим Сальников рассказал, что шел в магазин за сигаретами на проспекте Рокоссовского, ОМОН «вылетел» на него из-за кустов, его уложили на асфальт, избили и залили газом, после чего закинули в машину и продолжили избиение. Он добавил, что избиение длилось около трех минут, ему наносили удары по печени. Мужчина смог вернуться домой и вызвать скорую. Сальников получил сочетанную травму, закрытую легкую ЧМТ, сотрясение головного мозга, ушиб затылка и грудной клетки, а также разрыв 3,4 сегментов печени.

21-летний Александра Альховского задержали в ночь на 12 августа, пока он шел во двор с улицы Максима Горецкого, где собирались люди. Его повалили на землю, били дубинкой и пинали ногами, после чего посадили в автозак и «катали около часа-двух», а затем привезли в какое-то здание и пропустили «по коридору», избив ногами и дубинками, а также угрожали смертельной расправой и запрещали кому-либо звонить. Через сутки его отвезли в суд, после чего вывезли оттуда по состоянию здоровья в больницу. Альховский получил закрытую сочетанную ЧМТ, сотрясение мозга, подкожную эмфизему шеи, множественные ушибы головы, ссадины на туловище и левой конечности.

19-летняя Мария Зайцева рассказала, что ее ранило, предположительно, осколками светошумовой гранаты, в ее теле нашли пару резиновых пуль. Ее оглушило, и она ничего не видела и не слышала, потом ей вызывали скорую и доставили в больницу. Девушка получила закрытую ЧМТ, кровоизлияние в мозг, раны правого века и правого плеча, осколочные ранения на веках, контузию глазного яблока, взрывную травму, кровоизлияние в правом боку. У нее также повреждена барабанная перепонка и правый локтевой нерв.

32-летний Алексей Пашковский сообщил, что ехал с друзьями на Пушкинскую, чтобы возложить цветы. Они доехали до проспекта Независимости, хотели развернуться, но машину остановили сотрудники ГАИ, попросили документы и проверили багажник. Через несколько минут к ним подъехал тонированный Ford, вышедшие из него люди потребовали выйти из машины, не объясняя причин. Затем Пашковского повалили на колени и начали бить дубинками, руками и ногами, также у него забрали телефон и стали спрашивать пароли. Задержанных отвезли в Ленинское РУВД, выстроили на заднем дворе вдоль стены, где несколько человек избивали людей. Пашковский получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, гематому в области затылка, у него также открылось носовое кровотечение.

По словам 24-летнего Кирилла Пискарева, его задержали 10 августа — к нему подъехал тонированный Ford без опознавательных знаков, оттуда выбежали несколько человек. Пискарев утверждает, что пытался убежать, но кто-то его сбил. Ему вывернули плечо и несколько раз ударили дубинками по голове и телу, а также применили электрошокер, когда он потерял сознание. После этого молодого человека завели в автозак где избивали «25-40 минут». В РУВД его заставили прислониться к стене и поднять обе руки, но молодой человек не мог сделать это, так как одна рука повисла. За это Пискарева дважды ударили по плечу и ногам, он снова начал терять сознание. Его поместили в изолятор, где он пробыл три часа без медпомощи. Он добавил, что задержанных подвешивали на наручники и били по разным частям тела. После выключения света его уложили, но он истекал кровью, и один из сотрудников вызвал скорую помощь, которая забрала его в больницу. Он получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и закрытый вывих плечевой кости.

Из-за недовольства жителей итогами выборов президента 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.


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