Гибель белорусского протестующего попала на видео

Гибель белоруса Александра Тарайковского на акции протеста в Минске 10 августа попала на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале LIFE SHOT.

О том, что на видео запечатлен действительно Тарайковский, журналистам рассказала его сестра. Она узнала его по одежде и полностью уверена, что это ее брат.

На кадрах зафиксирована вспышка от выстрела со стороны силовиков, после которой протестующий упал.

Ранее в МВД Белоруссии заявили, что в руках у протестующего взорвалось самодельное устройство, которое он хотел бросить в ОМОН на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. Вскоре появилась версия о причастности к убийству мужчины бойцов спецподразделений «Альфа» и «Алмаз».

Погибший в уличных протестах в Минске — 34-летний Александр Тарайковский, индивидуальный предприниматель, который продавал автошторки. В свое время он отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Вдова говорит, что он вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. У погибшего осталась трехлетняя дочь.

В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники. Люди требуют положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.