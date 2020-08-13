Раскрыты подробности биографии погибшего белорусского протестующего

В Белоруссии раскрыли подробности биографии протестующего, погибшего в Минске 10 августа. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Им оказался 34-летний Александр Тарайковский, индивидуальный предприниматель, который продавал автошторки. Согласно версии МВД, в руках у него взорвалось самодельное устройство, которое он хотел бросить в силовиков. Вдова не верит в эту версию. По ее словам, в тот вечер он ушел из дома в шортах, футболке и с телефоном.

Близкие также объяснили наличие у погибшего судимости. Тарайковский отсидел семь лет за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Жена говорит, что он вступился за свою мать, которую избил сосед по комнате. Тарайковский при совершении преступления находился в состоянии аффекта, добавил его друг.

С женой Тарайковский не был официально расписан, у них есть трехлетняя дочь. У погибшего остались отец и сестра.

Ранее стало известно о смерти еще одного погибшего: 25-летний житель Гомеля умер после задержания.