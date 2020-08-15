Лукашенко заявил о возможности власти «удержать ситуацию» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности власти «удержать ситуацию» в стране. Об этом он сказал во время стратегического совещания в Генштабе, передает агентство БЕЛТА.

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По словам Лукашенко, обстановку в Белоруссии «потихоньку начинают или продолжают раскачивать». Он добавил, что из этого ничего не получится и власти никому не отдадут страну. Президент отметил, что места для успокоения нет и страна должна быть всегда готова вовремя ответить на любые вызовы, так как находится «в центре Европы».

Он также заявил, что «правительство за рубежом» никогда не будет управлять Белоруссией. «Неужели историю не изучали?» — добавил президент.

Ранее 15 августа сообщалось, что Лукашенко провел второй за месяц телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним ситуацию в Белоруссии. Президенты оценили взаимодействие профильных ведомств по возвращению задержанных россиян в Россию. Они также выразили надежду, что ситуация в Белоруссии будет урегулирована в скором времени, и отметили, что важно предотвратить попытки нанести ущерб сотрудничеству Москвы и Минска. До этого Лукашенко общался с Путиным 7 августа. Тогда обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе задержание в Белоруссии 33 россиян.

Вечером 9 августа в Белоруссии начались акции протеста — граждане оказались недовольны итогами президентских выборов, согласно результатам которых Лукашенко набрал 80,1 процент голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1 процента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом, митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.