Кремль раскрыл детали второго за месяц телефонного разговора Путина и Лукашенко

Кремль раскрыл детали второго за месяц телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, пишет ТАСС.

Стороны оценили взаимодействие профильных ведомств по вопросу возвращения в РФ задержанных россиян. Путин и Лукашенко также выразили надежду, что ситуация в Белоруссии в скором времени будет урегулирована. Главы двух государств также отметили важность предотвратить попытки деструктивных сил нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству Москвы и Минска.

До этого Лукашенко общался с Путиным 7 августа.

14 августа Белоруссия передала России 32 российских гражданина, ранее задержанных в республике и объявленных бойцами частной военной компании Вагнера. Россияне смогли вернуться на родину в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Как уточнили в Генпрокуратуре, еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии. Граждане РФ были задержаны 29 июля.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста из-за недовольства жителей итогами выборов президента. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.